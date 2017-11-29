ООН: представники Асада прибудуть на переговори в Женеву щодо Сирії

Представники режиму президента Сирії Башара Асада прибудуть до Женеви 29 листопада для участі в переговорах під егідою ООН щодо припинення громадянської війни у Сирії. Спочатку Дамаск відмовився підтвердити, що його представники візьмуть участь у переговорах, що почалися 28 листопада, тому що опозиція вимагала відставки Асада.

Але 29 листопада ООН оголосила про те, що представники опозиції прибудуть сьогодні на переговори з Дамаском, які, очікується, пройдуть на тлі поступок щодо відмови обговорювати відставку Асада.

Під час семи попередніх раундів переговорів не було досягнуто практично жодних результатів.

Представники опозиції, які вперше об’єдналися в одну делегацію, зустрілися напередодні зі спецпосланцем ООН у справах Сирії Стефаном де Містурою, ще вчора наполягали на відставці Асада у будь-якому варіанті мирної угоди.

Відмова від обговорення відставки Асада може також влаштовувати Стефана де Містуру, який каже, що хоче зосередитися на новій конституції і виборах в Сирії під наглядом ООН.

Де Містура висловив сподівання, що майбутній раунд переговорів стане «реальним» кроком для укладення мирної угоди щодо Сирії, де за час війни загинули 330 тисяч людей, мільйони були змушені покинути свої будинки, сама країна перетворилася на руїни.