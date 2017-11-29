На Дніпропетровщині через негоду в ДТП постраждали 9 людей, затримуються авіарейси

На Дніпропетровщині 29 листопада на трасі поблизу села Булахівка на Павлоградщині сталась дорожньо-транспортна пригода за участі дев’яти авто, у якій постраждало дев’ятеро людей. Про це Радіо Свобода повідомила речниця Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Дар’я Гречищева.

За її даними, шістьох постраждалих шпиталізували до Павлоградської міської лікарні №4, ще трьом надали медичну допомогу на місці.

За даними з ДСНС у Дніпропетровській області, причиною ДТП стала негода – сильна ожеледиця. В аварію потрапили легкові автомобілі, вантажівки і мікроавтобус.

Окрім того, через негоду міжнародний аеропорт Дніпра не приймає і не відправляє літаки. Зокрема, скасований рейс на Відень, затримується відправлення чотирьох рейсів на Київ. За інформацією з аеропорту, очікується, що авіасполучення відновиться близько восьмої вечора.

Водночас мерія Дніпра відзвітувала, що обласний центр «долає негоду». За даними з міськради, у Дніпрі піщано-соляною сумішшю і сіллю посипали 65% тротуарів і майже 100% магістралей.