Синод УПЦ КП розгляне «бажання РПЦ вести діалог» на найближчому засіданні

Священний синод Української православної церкви Київського патріархату на найближчому засіданні розгляне бажання Російської православної церкви вести діалог й ухвалить відповідне рішення, йдеться в заяві прес-центру УПЦ КП, оприлюдненій ввечері 30 листопада.

В УПЦ КП заявили, що лист очільника церкви, патріарха Філарета до РПЦ і її керівника Кирила був ініційований московською стороною, а метою його написання мало стати створення передумов для визнання РПЦ автокефалії Української церкви.

«Через посередництво першоієрарха РПЦЗ (МП) митрополита Іларіона (Капрала) нещодавно Московська патріархія висловила бажання вступити в діалог з патріархом Філаретом. Безпосереднім предметом діалогу малося на увазі подолання всього комплексу проблем, які перешкоджають нормальному церковному спілкуванню між РПЦ і УПЦ КП, як це має бути між помісними церквами», – йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті УПЦ КП.

«Враховуючи цю позицію і бажаючи виявити добру волю, патріарх Філарет на прохання, висловлене від імені і за дорученням патріарха Кирила, надіслав до нього лист, який публікується в копії. В цьому листі були враховані побажання з боку Московського патріархату «обійти гострі кути» для того, щоби обидві сторони мали можливість у діалозі «зберегти лице», – додали в УПЦ КП.

У заяві вкотре наголошується, що в листі не йдеться про прохання помилування від Філарета.

«Він «закликає» своїх адресатів визнати від початку не дійсними ті рішення, які Московському патріархату заважають відновити молитовну єдність з Помісною УПЦ – Київським патріархатом. Після такого рішення патріарх Філарет висловлює сподівання на рішення РПЦ визнати автокефалію УПЦ», – йдеться в заяві.

В УПЦ КП наголосили, що Філарет не має підстав каятися, бо «провини», які йому приписують у РПЦ, зокрема «провину розколу», він «ніколи не визнавав, не визнає і не буде визнавати себе у них винним».

«Попри все, у Київському патріархаті вітають бажання з боку Московського патріархату вести діалог. Однак метою такого діалогу не може бути ані «покаяння» перед РПЦ, ані адміністративне приєднання до неї у будь-якій формі. Єдиною кінцевою метою такого діалогу УПЦ КП бачить виключно визнання автокефалії Помісної УПЦ, Київського патріархату, та об’єднання українського православ’я», – заявляють в УПЦ КП.

30 листопада РПЦ заявила про звернення з УПЦ КП, в якому Філарет нібито закликав про «відновити молитовне спілкування» і скасувати рішення про церковні покарання й відлучення. За повідомленням, звернення заслухали на архієрейському соборі, який відбувається в Москві.

У РПЦ додали, що для проведення подальших переговорів архієрейський собор заснував комісію, яку очолив голова синодного відділу зовнішніх церковних зв’язків митрополит Волоколамський Іларіон.

Прес-секретар УПЦ КП Євстратій (Зоря) у відповідь на це написав у Facebookщо Українська православна церква Київського патріархату готова до діалогу з РПЦ лише на тему визнання Москвою автокефалії Української церкви, і «ні про яке покаяння не може бути й мови».

Філарет був митрополитом Київським і всієї України до 1992 року, коли він і його прихильники утворили Українську православну церкву Київського патріархату. Московський патріархат відлучив Філарета від своєї церкви і піддав анафемі як «розкольника».