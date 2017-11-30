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01 Грудень 2017, Київ 00:47
Новини | Політика

Синод УПЦ КП розгляне «бажання РПЦ вести діалог» на найближчому засіданні

Голова УПЦ КП Філарет

Священний синод Української православної церкви Київського патріархату на найближчому засіданні розгляне бажання Російської православної церкви вести діалог й ухвалить відповідне рішення, йдеться в заяві прес-центру УПЦ КП, оприлюдненій ввечері 30 листопада.

В УПЦ КП заявили, що лист очільника церкви, патріарха Філарета до РПЦ і її керівника Кирила був ініційований московською стороною, а метою його написання мало стати створення передумов для визнання РПЦ автокефалії Української церкви.

«Через посередництво першоієрарха РПЦЗ (МП) митрополита Іларіона (Капрала) нещодавно Московська патріархія висловила бажання вступити в діалог з патріархом Філаретом. Безпосереднім предметом діалогу малося на увазі подолання всього комплексу проблем, які перешкоджають нормальному церковному спілкуванню між РПЦ і УПЦ КП, як це має бути між помісними церквами», – йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті УПЦ КП.

«Враховуючи цю позицію і бажаючи виявити добру волю, патріарх Філарет на прохання, висловлене від імені і за дорученням патріарха Кирила, надіслав до нього лист, який публікується в копії. В цьому листі були враховані побажання з боку Московського патріархату «обійти гострі кути» для того, щоби обидві сторони мали можливість у діалозі «зберегти лице», – додали в УПЦ КП.

У заяві вкотре наголошується, що в листі не йдеться про прохання помилування від Філарета.

«Він «закликає» своїх адресатів визнати від початку не дійсними ті рішення, які Московському патріархату заважають відновити молитовну єдність з Помісною УПЦ – Київським патріархатом. Після такого рішення патріарх Філарет висловлює сподівання на рішення РПЦ визнати автокефалію УПЦ», – йдеться в заяві.

В УПЦ КП наголосили, що Філарет не має підстав каятися, бо «провини», які йому приписують у РПЦ, зокрема «провину розколу», він «ніколи не визнавав, не визнає і не буде визнавати себе у них винним».

«Попри все, у Київському патріархаті вітають бажання з боку Московського патріархату вести діалог. Однак метою такого діалогу не може бути ані «покаяння» перед РПЦ, ані адміністративне приєднання до неї у будь-якій формі. Єдиною кінцевою метою такого діалогу УПЦ КП бачить виключно визнання автокефалії Помісної УПЦ, Київського патріархату, та об’єднання українського православ’я», – заявляють в УПЦ КП.

30 листопада РПЦ заявила про звернення з УПЦ КП, в якому Філарет нібито закликав про «відновити молитовне спілкування» і скасувати рішення про церковні покарання й відлучення. За повідомленням, звернення заслухали на архієрейському соборі, який відбувається в Москві.

У РПЦ додали, що для проведення подальших переговорів архієрейський собор заснував комісію, яку очолив голова синодного відділу зовнішніх церковних зв’язків митрополит Волоколамський Іларіон.

Прес-секретар УПЦ КП Євстратій (Зоря) у відповідь на це написав у Facebookщо Українська православна церква Київського патріархату готова до діалогу з РПЦ лише на тему визнання Москвою автокефалії Української церкви, і «ні про яке покаяння не може бути й мови».

Філарет був митрополитом Київським і всієї України до 1992 року, коли він і його прихильники утворили Українську православну церкву Київського патріархату. Московський патріархат відлучив Філарета від своєї церкви і піддав анафемі як «розкольника».

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