Суд у Росії постановив депортувати до Таджикистану захисника мігрантів

Суд у Росії постановив депортувати до Таджикистану президента Федерації мігрантів СНД Каромата Шаріпова. Після оголошення рішення його затримали в залі суду.

За словами адвоката правозахисника Анни Панкіної, 30 листопада суд вирішив, що Федеральна служба безпеки Росії мала право конфісковувати російський паспорт Шаріпова.

Сам він у жовтні стверджував, що ФСБ конфіскувала паспорт, заявивши про незаконність отримання документа. За словами президента Федерації мігрантів СНД, він отримав російське громадянство у 1993 році після служби спочатку в радянській, а потім у російській армії. Шаріпов стверджує, що не отримував громадянство Таджикистану після розпаду Радянського Союзу в 1991 році.

За словами правозахисника, ФСБ конфіскувала його паспорт після конфлікту наприкінці вересня між таджицькими робітниками-мігрантами та співробітниками служби безпеки в торговому центрі «Москва».

Близько 250 осіб, переважно таджицьких мігрантів, були затримані. Шаріпов висловив стурбованість щодо законності затримань.

У Росії живуть і працюють сотні тисяч трудових мігрантів із країн Середньої Азії та Кавказу.