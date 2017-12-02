МЗС перевіряє, чи є українці серед постраждалих внаслідок повені на Шрі-Ланці

Міністерство закордонних справ перевіряє, чи є українці серед постраждалих внаслідок повені на Шрі-Ланці.

«Консул у взаємодії з рятувальними службами Шрі-Ланки уточнює, чи немає серед потерпілих під час повені українців», – повідомляє департамент консульської служби МЗС у twitter.

Шрі-Ланка страждає від потужного шторму, що викликав масштабні повені. Повідомляється про щонайменше 26 загиблих. Пошкоджені близько 20 тисяч будинків переважно в західному й південному прибережному районах острова, з небезпечної зони евакуювали тисячі людей.

ЗМІ повідомляють, що серед постраждалих є громадянин України, якого під час повені змило водою поблизу популярного серед туристів міста Галле.