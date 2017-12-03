«Мінування» Центрального вокзалу в Києві не підтвердилося – «Укрзалізниця»

Повідомлення про мінування Центрального залізничного вокзалу в Києві, що надійшло раніше 3 грудня, не підтвердилося, повідомили в «Українській залізниці».

«Після огляду всіх приміщень вокзалу жодних вибухонебезпечних предметів співробітники Міністерства внутрішніх справ та Державної служби України з надзвичайних ситуацій не виявили. Наразі вокзал працює у звичному режимі», – мовиться в повідомленні.

Але це повідомлення змусило евакуювати всіх працівників і пасажирів вокзалу.

При цьому, повідомили в «Укрзалізниці», пасажирські потяги вирушали за графіком – дістатися до них пасажири могли через переходи, прилеглі до евакуйованої центральної будівлі, а бланки замовлень куплених через інтернет квитків можна було роздрукувати в сусідній будівлі приміського вокзалу.

На підприємстві нагадали, що повідомлення про мінування залізничних вокзалів у Києві й деінде в Україні надходили вже не раз, і жодного разу вони не підтвердилися.