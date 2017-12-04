Зустрічі НАТО без «українського питання» не означають, що співпрацю не посилюють – Столтенберґ

Відсутність у планах міністерських зустрічей країн альянсу в Брюсселі засідання комісії Україна-НАТО не означає послаблення співробітництва, а наступне засідання комісії відбудеться вже незабаром, заявляє генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.

«Останнім часом відбувся візит до Києва Північноатлантичної ради, де було проведене засідання комісії Україна-НАТО. На різних рівнях ми маємо багато зустрічей, зокрема, незабаром тут у штаб-квартирі буде проведене нове засідання комісії Україна-НАТО», – заявив керівник альянсу 4 грудня.

Столтенберґ додав, що між організацією, яку він очолює, та Україною «триває безперервний діалог і потужне партнерство».

«Ми, НАТО та його держави-союзниці надаємо Україні підтримку в багатьох різних сферах, включно із командним контролем, тренуваннями, кібернетичним захистом, реформами системи оборони, включно із боротьбою із тероризмом. Тож, ми маємо з Україною тісну співпрацю й продовжуватимемо її зміцнювати», – обіцяє керівник НАТО.

Раніше в Міністерстві закордонних справ Угорщини, яка через «мовний пункт» українського закону про освіту пообіцяла чинити перешкоди євроатлантичній інтеграції України, заявляли, що Будапешт заблокував грудневе засідання комісії Україна-НАТО. «Угорщина не може підтримати інтеграційні прагнення України, тому вона наклала вето на скликання комісії НАТО-Україна в грудні», – заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

5-6 грудня в брюссельській штаб-квартирі НАТО відбудеться чергова зустріч міністрів закордонних справ 29 країн-союзниць. Дипломати розглянуть низку актуальних питань безпеки й оборони, у тому числі, посилення співпраці між НАТО та Європейським союзом і роль альянсу у проектуванні стабільності у Європі та світі. У порядку денному також – питання політики «відкритих дверей» НАТО й засідання комісії Грузія-НАТО.