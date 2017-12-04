США відновлять «обмежені послуги» з видачі віз у російських регіонах

Консульства США у російських містах Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі і Владивостоці з 11 грудня почнуть проводити співбесіди на отримання неімміграційних віз «в обмеженому обсязі», йдеться в повідомленні на сайті посольства США.

Посольство в Москві також продовжить проводити обмежену кількість інтерв’ю на імміграційні, диверсифікаційні й неімміграційні візи.

Як заявив посол США в Росії Джон Гантсман, Сполучені Штати хочуть, «щоб росіяни мали можливість подорожувати в США, знайомитися з культурою, навчатися в університетах і вести бізнес з американськими партнерами».

«Тому ми раді частково відновити надання візових послуг. Ми вважаємо, що взаємодія між нашими народами і американо-російські ділові зв’язки є основою стабільності наших двосторонніх відносин», – додав посол.

Водночас він наголосив, що посольство не зможе відновити видачу віз в тому обсязі, який був «до необґрунтованого рішення уряду Росії істотно скоротити чисельність персоналу посольства США і трьох консульств».

Раніше влада Росії зажадала скоротити більше ніж 700 співробітників американських дипломатичних установ у Росії у відповідь на висилку зі США 35 російських дипломатів.

Від 23 серпня дипломатичні представництва США в регіонах Росії перестали видавати візи.