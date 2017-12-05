Троє військових поранені минулої доби на Донбасі – штаб АТО

Упродовж минулої доби підтримувані Росією бойовики на Донбасі 21 раз обстрілювали позиції українських військовослужбовців, троє бійців ЗСУ в результаті обстрілів зазнали поранень. Як повідомили у прес-центрі штабу АТО, біля Луганського, що на Світлодарській дузі, обстріли тривали майже всю добу з невеликими перервами.

«У цьому районі також відбулося бойове зіткнення, яке продовжувалось понад п’ять годин. Наші бійці відбили напад диверсійно-розвідувальної групи загарбників зі складу 7-ї окремої мотострілецької бригади 2-го Армійського корпусу Південного військового округу Росії. У результаті бою ворог поніс втрати – одного вбито і ще двоє поранено», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, бойовики з артилерії калібру 152-міліметри обстріляли підступи до Врубівки – населеного пункту, який розташований за декілька кілометрів від лінії зіткнення.

Крім того, обстріли упродовж понеділка бойовики вели біля Новолуганського, Кримського, Причепилівки, Пісків і Кам’янки.

В угрупованні «ЛНР» заявили, що ЗСУ стріляли по захоплених луганськими бойовиками територіях 11 разів. На сайтах угруповання «ДНР» даних за останні години не повідомляють.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.