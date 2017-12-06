Бойовики на Донбасі стріляли 24 рази, жоден військовий ЗСУ не постраждав – штаб

Упродовж минулої доби підтримувані Росією бойовики на Донбасі 24 рази обстрілювали позиції українських військовослужбовців, жодний боєць ЗСУ в результаті цих обстрілів не постраждав. Як повідомили у прес-центрі штабу АТО,

«Із настанням темної пори доби порушувати режим припинення вогню загарбники не припинили, проте, порівняно з останніми днями, дещо зменшили інтенсивність обстрілів», – йдеться в повідомленні штабу на сторінці у Facebook.

Згідно з повідомленням, під вогонь бойовиків потрапили позиції ЗСУ біля Луганського, Зайцева, Новолуганського, Кримського, Новотошківського, Водяного, Старогнатівки, Авдіївки та Богданівки.

В угрупованні «ЛНР» заявили, що ЗСУ стріляли по захоплених луганськими бойовиками територіях 10 разів. На сайтах угруповання «ДНР» даних за останні години не повідомляють.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.