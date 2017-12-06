ЄС і НАТО домовились про більшу співпрацю

НАТО і Європейський союз вирішили ще більше активізувати свою співпрацю під час зустрічі міністрів закордонних справ альянсу в Брюсселі 5 грудня.

«Ми виводимо співпрацю між НАТО і ЄС на новий рівень», – заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ на спільній прес-конференції з верховним представником Європейського союзу із закордонних справ і політики безпеки Федерікою Моґеріні.

Столтенберґ зазначив, що НАТО і ЄС домовилися працювати разом над поліпшенням військової мобільності в Європі, посиленням обміну інформацією в боротьбі з тероризмом і сприянні «ролі жінок в мирі та безпеці».

Федеріка Моґеріні додала, що недавнє рішення про зміцнення оборони і безпеки на рівні ЄС мало б доповнювати НАТО і зміцнювати можливості ЄС на благо альянсу.

На другий день зустрічі НАТО, як очікується, буде обговорюватися можливе розширення альянсу з Македонією, Грузією та Боснією і Герцеговиною.