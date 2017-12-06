СБУ: в’їзд до України заборонений понад 5 тисячам осіб через загрозу нацбезпеці

В Україну на сьогодні заборонений в’їзд понад п’ятьом тисячам осіб, з яких понад дві тисячі росіян, через загрозу національній безпеці, повідомив голова Служби безпеки України Василь Грицак під час виступу в парламенті.

Він додав, що деякі громадяни Росії притягаються до кримінальної відповідальності за терористичну і диверсійну діяльність.

22 листопада Служба безпеки України заборонила в’їзд в Україну терміном на три роки громадянину Росію, актору Федору Добронравову.

Як повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська, росіянин робив антиукраїнські публічні заяви, в яких, зокрема, підтримував анексію Криму Росією.

За її словами, Добронравов також неодноразово відвідував Крим з порушенням встановленого українським законом порядку.