Рада продовжила до 2021 року режим безмитного ввезення в Україну літаків іноземного виробництва

Верховна Рада схвалила законопроект, яким пропонується продовжити до 1 січня 2021 року для українських авіаперевізників режим безмитного ввезення в Україну літаків іноземного виробництва.

За ухвалення законопроекту №7280 (розвиток літакобудівної промисловості) за основу і в цілому проголосували 229 народних депутатів за мінімально необхідних 226.

У пояснювальній записці зазначається, що до 1 січня 2018 року діяла норма, яка звільняла українські компанії від сплати митних зборів і ПДВ при ввезенні в Україну літаків іноземного виробництва, таких моделей, як Embraer E145/170/190, Bombardier Q400.

«Зокрема, авіаперевізниками «Дніпроавіа» та «Міжнародні авіалінії України» використовуються літаки типу Embraer E145 та Embraer E190, на маршрутах, які з’єднують регіональні аеропорти з Києвом та аеропортами Європи, Туреччини й Ізраїлю завдяки тому, що ці типи літаків визнані Європейським агентством авіаційної безпеки, а їх розміри і технічні характеристики, на відміну від більших літаків типу Boeing 737 чи Airbus 320, надають безпечну зліт/посадку», – йдеться у записці.

При цьому автори законопроекту зазначають, що станом, щонайменше, на 2017 та 2018 роки можливість експлуатації таких літаків як АН 148/158 «залишиться нездійсненною мрією, оскільки ці українські літаки не мають схвалення Європейською агентства авіаційної безпеки, а також українські літаки не випускаються серійно».