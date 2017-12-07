Кріштіану Роналду здобув «Золотий м’яч» як найкращий футболіст року в Європі

Гравець збірної Португалії та мадридського «Реала» Кріштіану Роналду здобув «Золотий м’яч» як найкращий футболіст Європи в 2017 році. Церемонія відбулася 7 грудня в Парижі на Ейфелевій вежі.

«Золотий м’яч» щорічно вручається найкращому футболістові року в Європі. Перша номінація відбулася ще в 1956 році, коли приз отримав сер Стенлі Метьюз.

Роналду, який також здобув трофей минулого року, тепер зрівнявся з аргентинцем Ліонелем Мессі за загальною кількістю таких призів – тепер у обох головних зірок сучасного футболу стало по п’ять «Золотих м’ячів».