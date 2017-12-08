Один військовий загинув, троє постраждали минулої доби на Донбасі – штаб АТО

Упродовж минулої доби підтримувані Росією бойовики на Донбасі 17 разів обстрілювали позиції українських військовослужбовців, один боєць ЗСУ в результаті обстрілів загинув, двоє були поранені і ще один військовий підірвався на розтяжці. Як повідомили у прес-центрі штабу АТО, особливо активно бойовики порушували перемир’я із настанням сутінок.

За даними штабу, обстріли бойовики вели неподалік Троїцького, Кримського, Лобачевого, Валуйського, Новоолександрівки, Луганського, Зайцева, Станиці Луганської.

«На донецькому напрямку найгарячіше було поблизу Авдіївки. Біля цього прифронтового міста окупанти неодноразово відкривали вогонь з 82-міліметрових мінометів та усього спектру легкого піхотного озброєння. З гранатометів і стрілецької зброї загарбники обстрілювали наших оборонців у районі шахти Бутівка та захисників Мар’їнки і Широкина», – повідомили у штабі.

В угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових в обстрілі Докучаєвська, Донецька і довколишніх сіл. На сепаратистських сайтах угруповання «ЛНР» ще не повідомляли про останні години на захоплених бойовиками територіях.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.