Україна й Литва підписали меморандум про співпрацю в галузі енергетики – АП

Україна та Литва підписали меморандум про співпрацю в галузі енергетики, повідомили в Адміністрації президента України Петра Порошенка.

Це відбулося у Вільнюсі під час десятого засідання ради президентів України та Литви за присутності Порошенка та його литовської колеги Далі Ґрібаускайте.

Згідно з повідомленням на сайті українського президента, співпраця здійснюватиметься через обмін досвідом у розвитку газових ринків України та Литви, виведенні з експлуатації та демонтажу атомних електростанцій, а також у сфері відновлюваних джерел енергії.

В Адміністрації президента заявили, що сторони також підписали угоду про співробітництво між Державною міграційною службою України та міграційним департаментом Міністерства внутрішніх справ Литви, метою якої є «створення ефективної платформи співпраці у галузі міграції та надання притулку».

Крім того, згідно з повідомленням, сторони підписали спільний протокол засідання, у якому, зокрема, засуджується агресія Російської Федерації проти України.

Наприкінці минулого місяця уряд Литви ухвалив рішення передати Україні озброєння і боєприпаси майже на два мільйони євро.

У литовському оборонному відомстві нагадали, що з початку військової агресії Росії Литва активно підтримує незалежність і територіальну цілісність України усіма можливими і допустимим з юридичної точки зору способами.

Вперше Литва передала Україні озброєння в 2014 році. Міністр оборони Литви Раймундас Каробліс заявляв, що литовський уряд надавав Україні летальне озброєння і за можливості продовжуватиме таку підтримку.