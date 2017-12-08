Порошенко і Ґрібаускайте проводять переговори у форматі «віч-на-віч»

Президент України Петро Порошенко і президент Литви Даля Ґрібаускайте 8 грудня проводять переговори у Вільнюсі, повідомив речник українського голови держави Святослав Цеголко.

«Президент проводить переговори тет-а-тет із президентом Литви», – написав Цеголко у Twitter.

Як повідомляє прес-служба українського президента, після переговорів відбудеться десяте засідання Ради президентів України і Литви. За результатами засідання мають підписати низку документів про двосторонню співпрацю.

Голови двох держав також зустрінуться з представниками ЗМІ.

У рамках візиту президенти двох країн також візьмуть участь у роботі українсько-литовського економічного форуму.

Наприкінці минулого місяця уряд Литви ухвалив рішення передати Україні озброєння і боєприпаси майже на два мільйони євро.

У литовському оборонному відомстві нагадали, що з початку військової агресії Росії Литва активно підтримує незалежність і територіальну цілісність України усіма можливими і допустимим з юридичної точки зору способами.

Литва вже не вперше передає українським військовим непотрібне їй озброєння.

Вперше Литва передала Україні озброєння в 2014 році. Міністр оборони Литви Раймундас Каробліс заявляв, що литовський уряд надавав Україні летальні озброєння і за можливості продовжуватиме таку підтримку.