Головатого обрали на посаду у Венеційській комісії – Кулеба

Сергія Головатого, колишнього міністра юстиції України і колишнього народного депутата, обрали на одну з важливих посад у Венеційській комісії Ради Європи, повідомив постійний представник України в Раді Європи Дмитро Кулеба.

Як написав він у соцмережах, Головатий став віце-президентом підкомісії з верховенства права, або, в іншому перекладі, підкомісії з правовладдя, Європейської комісії за демократію через право, як офіційно називають Венеційську комісію.

Назвавши Головатого одним із найкращих правників України, Кулеба додав: «Це міжнародне визнання авторитету нашого фахівця».

Сергій Головатий, член-кореспондент Національної академії правових наук України, засновник і перший президент Української правничої фундації, свого часу також президент Асоціації українських правників і президент Світового конгресу українських юристів, двічі був міністром юстиції України (у 1995–97 роках, за президентства Леоніда Кучми, і у 2005–2006 роках, за президенства Віктора Ющенка), шість разів обирався депутатом Верховної Ради України (в 1-му скликанні, в 1990–1994 роках, представляв Народний рух України, у 2-му, в 1994–1996-му, – був у групі «Реформи», у 3-му, в 1998–2002-му, – у групі «Незалежні», в 4-му, у 2002–2005 роках, – був у фракції «Блоку Юлії Тимошенко», у 5-му, у 2006–2007-му, – у фракції блоку «Наша Україна», а в 6-му, у 2007–2012-му, – у фракції Партії регіонів).

У Венеційській комісії Сергій Головатий працював кілька разів із перервами, починаючи з 1995 року. Нині призначений до складу комісії від України 2017 року, замінивши відкликаного президентом Сергія Ківалова.