У Празі вшанували пам'ять дисидентки Наталі Горбаневської, яка вийшла до стін Кремля на підтримку Чехословаччини у 1968

На східцях «Чеського радіо» у Празі зібралися місцеві правозахисники та українська діаспора, щоб вшанувати пам'ять російської письменниці та активістки дисидентського руху Наталії Горбаневської. На акції 10 грудня вони запалили свічки, читали віршовані твори Наталі Горбаневської та українського письменника Олександра Олеся.

Учасникам акції також вдалося зв’язатись телефоном із сином Наталі, який наразі проживає в США. Ярослав Горбаневський виразив вдячність за шану його матері та пояснив її мотивацію у боротьби за права людини: «Права людини – це не просто абстрактне поняття, вони дають людині можливість бути вільною й творчою».

Наталя Горбаневська – одна з 8 громадян СРСР, які не побоялися 25 серпня 1968 вийти до кремлівського муру із плакатами «Хай живе вільна та незалежна Чехословаччина!», «За вашу й нашу свободу!» чеською і російською мовами. У такий спосіб люди протестували проти введення військ Варшавського договору в Чехословаччину, яке мало на меті придушення демократичних перетворень в республіці.

Наталя Горбаневська на той час займалась правозахисною діяльністю, брала участь в дисидентському русі, передруковувала твори заборонених авторів, сама писала верші й прозу. За свою громадську діяльність кілька разів потрапляла на примусове психіатричне лікування. В 1975 році вона емігрувала до Парижу.

Чеські правозахисники із організації «Bez komunistů.cz» і українська діаспора почали активно співпрацювати під час Майдану, тоді вони проводили спільні акції на підтримку протестувальників у Києві.