Син фігуранта бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» написав батькові відкритого листа

Син-школяр затриманого у Бахчисараї 12 жовтня фігуранта«справи Хізб ут-Тахрір» Сейрана Салієва – Саліх написав батькові відкритого листа. Про це 10 грудня повідомляє у Facebook громадський рух «Кримська солідарність».

«Істина все одно переможе. Зло буде покаране. Вірю, що незабаром ми знову будемо разом», – цитує «Кримська солідарність» слова з листа хлопчика.

12 жовтня в анексованому Криму російські силовики заарештували шестеро жителів Бахчисараю: Тимура Ібрагімова, Марлена (Сулеймана) Асанова, Мемет Бєлялова, Сейрана Салієва, Сервера Зекірьяєва і Ернеса Аметова. ФСБ інкримінує їм участь у забороненій в Росії та анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».

Підконтрольний Росії Київський райсуд Сімферополя 7 грудня продовжив на три місяці арешт всім шести затриманим 12 жовтня у Бахчисараї фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір», у тому числі Сейранові Салієву.

Захисники заарештованих і засуджених по «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокат Еміль Курбедінов зазначає, що у цій справі фігурують переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці і кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що їх несправедливо переслідують у Росії. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши у список 15 об'єднань, названих терористичними.