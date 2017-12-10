МЗС Польщі назвало інцидент із пошкодженням автобуса на Львівщині «антипольським»

Міністерство закордонних справ Польщі оприлюднило на своєму сайті коментар, у якому зазначило, що польський автобус був пошкоджений на території України за допомогою вибухового пристрою, і назвало це «антипольською подією на території України».

«Польські консульські служби встановили, що група з 23 польських туристів їхала тим автобусом, серед них були чиновники місцевого самоврядування. Автобус був пошкоджений на стоянці біля готелю. На момент інциденту в автомобілі ніхто не перебував. Ніхто не постраждав. Влада України з’ясовує обставини інциденту; місцева міліція та прокурори здійснюють слідчі дії», – мовиться у повідомленні.

За словами польських дипломатів, учасники поїздки наразі повертаються додому в супроводі консула Польщі.

За інформацією поліції Львівщини, уночі з 9 на 10 грудня на паркінгу поблизу Львова було пошкоджено туристичний автобус з польською реєстрацією: вибито шибку і пошкоджено транспорт ззовні на паркінгу біля приватного готелю.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін відреагував на цей інцидент у мережі Twitter: «Рішуче засуджую провокацію щодо польського автобуса, який перебував на паркінгу неподалік Львова. Обійшлося без жертв. Хтось настирливо намагається розсварити нас з Польщею та зірвати візит президента (Польщі – ред.) Анджея Дуди. Зробимо все, щоб розслідувати цей інцидент. А провокаторам скажу: не вийде!»