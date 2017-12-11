В Україні через негоду знеструмлені понад 500 населених пунктів

Протягом 10-11 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, налипання мокрого снігу, пориви вітру), через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 537 населених пунктів у 14 областях, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, найбільше сіл і містечок залишилися без електрики в Черкаській (150), Київській (11), Львівській (54), Полтавській (52) та Кіровоградській (41) областях.

Також від негоди потерпіли жителі Дніпропетровської, Одеської, Запорізької, Чернігівської, Сумської, Херсонської, Миколаївської, Закарпатської та Донецької областей.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.