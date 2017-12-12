Бойовики стріляли 22 рази, втрат у ЗСУ немає – штаб АТО

Упродовж минулої доби підтримувані Росією бойовики на Донбасі 22 рази обстрілювали позиції українських військовослужбовців, жоден боєць ЗСУ не постраждав. Як повідомили у прес-центрі штабу АТО, минула доба на Донбасі відзначилась зменшенням кількості, проте, на деяких ділянках лінії зіткнення, збільшенням інтенсивності обстрілів зі зброї забороненої мінськими домовленостями, особливо у вечірній та нічний час.

Згідно з повідомленням, на луганському напрямку найгарячіше було в районі Луганського, де бойовики випустили в бік позицій ЗСУ майже сто мін.

За даними українських військових, обстріли також тривали в районі Лозового, Кримського, Зайцева, Троїцького, Новоолександрівки, Водяного, Березового та Богданівки.

В угрупованні «ЛНР» заявили, що ЗСУ стріляли по захоплених луганськими бойовиками територіях 14 разів. В угрупованні «ДНР» не повідомляли, як минули останні години на підконтрольних донецьким бойовикам територіях, однак у понеділок вдень звинуватили українських військових в обстрілі з важкого озброєння села Соснівське.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.