В окупованому Криму проводять обшук в будинку кримського татарина – активісти

У селі Урожайне Радянського району анексованого Росією Криму силовики проводять обшук у будинку кримськотатарського активіста, голови місцевого осередку Меджлісу Ібраїма Османова. Про це повідомляє об’єднання «Кримська солідарність».

«Шукають наркотики. Обшук іде одразу в двох сусідніх будинках. Самого Ібраїма Османова немає вдома», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що сина Османова Рустема відвезли, ймовірно, у Сімферополь.

Російські силовики офіційно не коментували причини обшуку.

Після анексії Криму Росією на півострові ФСБ проводить регулярні затримання, обшуки і допити незалежних журналістів, кримськотатарських активістів, опозиційних і проукраїнських громадських діячів і представників релігійних меншин. Правозахисники називають ці дії російських силовиків політично мотивованими.

