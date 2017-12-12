Іранський КВІР запропонував підтримку палестинським бойовикам

Високопоставлений командувач іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) запропонував «цілковиту підтримку» палестинським бойовикам в їх кампанії з протидії рішенню президента США Дональда Трампа про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю.

Генерал Касем Солеймані, який відповідає за закордонні операції КВІР, звернувся з цією пропозицією до палестинських командирів бригад «Ісламський джихад» і «Із ад-дін аль-Кассам» під час телефонних розмов 11 грудня, повідомляє новинний сайт КВІР Sepah News. Обидві бригади є збройними відгалуженнями ісламістського угруповання ХАМАС, яке контролює Смугу Гази.

Пропозиція Солеймані зроблена після того, як по території Ізраїлю зі Смуги Гази 11 грудня були випущені ракети. За заявами армії Ізраїлю, у відповідь ізраїльською стороною був здійснений обстріл позицій бойовиків ХАМАС в Смузі Гази з танків й літаків.