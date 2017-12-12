Іранський КВІР запропонував підтримку палестинським бойовикам

Високопоставлений командувач іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) запропонував «цілковиту підтримку» палестинським бойовикам в їх кампанії з протидії рішенню президента США Дональда Трампа про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю.
Генерал Касем Солеймані, який відповідає за закордонні операції КВІР, звернувся з цією пропозицією до палестинських командирів бригад «Ісламський джихад» і «Із ад-дін аль-Кассам» під час телефонних розмов 11 грудня, повідомляє новинний сайт КВІР Sepah News. Обидві бригади є збройними відгалуженнями ісламістського угруповання ХАМАС, яке контролює Смугу Гази.
Пропозиція Солеймані зроблена після того, як по території Ізраїлю зі Смуги Гази 11 грудня були випущені ракети. За заявами армії Ізраїлю, у відповідь ізраїльською стороною був здійснений обстріл позицій бойовиків ХАМАС в Смузі Гази з танків й літаків.
Начальник Генштабу збройних сил Ірану генерал Мухаммад Бакері, за повідомленнями державних ЗМІ Ірану, 11 грудня заявив, що «необдуманий крок» Трампа щодо Єрусалиму може розглядатися як початок нової інтифади, або повстання Палестини. Міністр оборони Ірану, бригадний генерал Амір Хатамі заявив, що цей крок «лише прискорить знищення сіоністського режиму і зміцнить єдність мусульман», повідомили державні ЗМІ.
Командувач Корпусу вартових ісламської революції Солеймані керував боротьбою Ірану проти екстремістського угрупування «Ісламська держава» на півночі Іраку і Сирії. Його війська продовжують надавати ключову підтримку президенту Сирії Башару аль-Асаду у шестирічній громадянській війні в цій країні.
Відтоді, як президент США Дональд Трамп 6 грудня оголосив про рішення визнати Єрусалим столицею Ізраїлю, в результаті взаємного обміну збройними ударами між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС загинули щонайменше четверо палестинців. Повідомлень про поранених чи загиблих при обстрілі 11 грудня немає.
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