Укргідрометцентр: на заході і півночі України завтра буде дощ і мокрий сніг

В Українському гідрометцентрі прогнозують завтра, 13 грудня, на заході, півночі України дощ і мокрий сніг, на решті території без опадів.

Як повідомляє прес-служба Укргідрометцентру, температура вночі 0-5 градусів тепла, вдень 2-7 градусів, у південних областях 8-13 градусів тепла.

У Києві, за даними синоптиків, завтра вдень дощ, ввечері з мокрим снігом, температура протягом доби 2-4 градуси тепла.

Подібні дані наводить синоптик Наталія Діденко.

«Температура знизиться на заході та півночі. Якщо сьогодні на заході навіть вранці було до +13 градусів, то 13 грудня, на Андрія, вже дівчата визначатимуть кохану пару за температури 0+5 градусів. Так що хустки будуть якраз доречними. На півдні ще буде найтепліше, +7+13 градусів. На півночі +1+6, у центрі +4+9, на сході +3+8 градусів», – написала вона на своїй сторінці в Facebook.

За її даними, у Києві завтра температура повітря 4 градуси тепла.