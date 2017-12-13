Затриманого після обшуків в окупованому Криму сина активіста Османова відпустили – «Кримська солідарність»

У громадському об’єднанні «Кримська солідарність» повідомили, що затриманого напередодні російськими силовиками в окупованому Криму сина кримськотатарського активіста Ібраїма Османова Рустема відпустили з райвідділу поліції.

«Рустема – сина Ібраїма Османова відпустили з Київського РВВС (райвідділу внутрішніх справ – ред.)», – повідомили активісти на сторінці у Facebook, не вказавши, якою була причина його затримання.

Вранці 12 грудня в двох будинках в селі Урожайне Радянського району Криму відбулися обшуки, після яких сина кримськотатарського активіста Ібраїма Османова затримали люди без розпізнавальних знаків, пізніше його виявили в Бахчисарайському райвідділку. Учора підконтрольний Кремлю Бахчисарайський районний суд оштрафував Рустема Османова на 10 тисяч рублів (4,2 тисячі гривень – ред.) за звинуваченням в несанкціонованому мітингу. Рустем Османов є активістом громадського об’єднання «Кримська солідарність».

Сам Ібраїм Османов, за даними активіста кримськотатарського національного руху Нарімана Джеляла, перебуває в Києві. А шукали в його будинку в Криму російські поліцейські буцімто наркотики, заявляли активісти.

Офіційних коментарів російських силовиків щодо обшуків не було.

Після російської анексії в Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, діячів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках з організацією «Хізб ут-Тахрір».