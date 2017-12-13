Голосування резолюції щодо Криму в ООН відбудеться 19 грудня

У представництві України при ООН заявляють, що голосування у Генеральній асамблеї ООН щодо українського проекту резолюції з прав людини в Криму відбудеться 19 грудня.

«Голосування в Генеральній Асамблеї ООН за українським проектом резолюції «Ситуація з правами людини в АР Крим і місті Севастополь, Україна» відбудеться 19 грудня», – йдеться в повідомленні представництва в Twitter.

У Нью-Йорку, 14 листопада, на засіданні Третього комітету Генеральної асамблеї ООН, ухвалили оновлений проект резолюції з прав людини в анексованому Криму. Тоді 71 країна виступила за ухвалення документа, 25 – проти, 77 утрималися. Проти виступили Білорусь, Венесуела, Північна Корея та інші країни.

Оновлений проект резолюції з прав людини в Криму Україна внесла до секретаріату Третього комітету Генасамблеї ООН в жовтні 2017 року. У документі міститься вимога до Росії виконати тимчасові заходи рекомендацій Міжнародного суду ООН про скасування заборони Меджлісу кримськотатарського народу в Криму й забезпечити навчання українською та кримськотатарською мовами на півострові.