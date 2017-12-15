Трамп поговорив з Путіним про Північну Корею – Білий дім

Президент США Дональд Трамп обговорив 14 грудня з президентом Росії Володимиром Путіним ситуацію з Північною Кореєю. Про це йдеться у заяві Білого дому.

Два лідери по телефону обговорили «спільну роботу з врегулювання дуже небезпечної ситуації в Північній Кореї», йдеться в заяві.

Трамп також подякував Путіну «за визнання вагомих економічних показників Америки під час його щорічної прес-конференції», яка відбулася 14 грудня.

У прес-службі Кремля повідомили, що Трамп і Путін обговорили двосторонні відносини і ситуацію на Корейському півострові: «З ініціативи американської сторони відбулася телефонна розмова Володимира Путіна з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Були обговорені актуальні питання двосторонніх відносин, а також ситуація в кризових точках з акцентом на врегулювання ядерної проблеми Корейського півострова».

Востаннє президент США Дональд Трамп проводив телефонні переговори з президентом Росії Володимиром Путіним 21 листопада.

Тоді, як повідомляло агентство Associated Press з посиланням на Білий дім, лідери двох країн обговорювали ситуацію на Донбасі, а також у Сирії, Ірані і на Корейському півострові.

10 листопада повідомлялося про коротку розмову президентів США Дональда Трампа і Росії Володимира Путіна на саміті країн Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у Дананґу у В’єтнамі.

Відносини США і Росії погіршилися через низку питань, зокрема через агресію Москви проти України і ймовірне російське втручання у президентські вибори в США 2016 року.

Єдина зустріч президентів США і Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна відбулася 7 липня у Гамбурзі на полях саміту «Групи двадцяти». Тоді сторони обговорили становище в Україні і Сирії, втручання Росії у президентські вибори у США, ракетно-ядерну проблему Північної Кореї та деякі інші питання, повідомили після зустрічі голови дипломатичних відомств обох країн.

Сполучені Штати Америки наклали санкції на Росію у зв’язку з її ймовірним втручанням у президентські вибори 2016 року в США, а також приєдналися до інших країн Заходу в запровадженні обмежень для Москви за її агресію в Україні.