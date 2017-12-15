Батько підозрюваних у вибуху в метро Санкт-Петербурга позбавлений громадянства Росії

Батько двох підозрюваних у вибуху в метро Санкт-Петербурга позбавлений російського громадянства, повідомили в Міністерстві закордонних справ Киргизстану.

Речниця міністерства Аїмкан Кулукеєва розповіла Радіо Свобода, що 15 грудня Ахрала Азімова, етнічного узбека з південної киргизької Ошської області, поінформували про позбавлення громадянства, йому також наказали якнайшвидше покинути країну.

Вона зазначали, що оскільки Азімов має паспорт Киргизстану, він поїде до цієї країни. Також речниця заперечила інформацію про арешт Азімова в Москві співробітниками Федеральної служби безпеки Росії.

Сини Азімова Аброр й Акрам, які мають громадянство Росії, – серед кількох вихідців із Центральної Азії, заарештованих у зв’язку з вибухами в метро Санкт-Петербурга 3 квітня, коли загинули 16 людей.

За даними слідства, вибух скоїв смертник – 22-річний уродженець Киргизстану з узбецьким корінням, громадянин Росії Акбаржон Джалілов.

14 грудня суд у Санкт-Петербурзі засудив одного з підозрюваних, Обода Абдираїмова, до п’яти років тюрми після того, як він визнав себе винним у вербуванні чоловіків та жінок до екстремістського угруповання «Ісламська держава».