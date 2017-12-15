Штаб: на Донбасі бойовики провели п’ять обстрілів позицій українських військових

У штабі АТО заявляють, що у зоні бойових дій на Донбасі підтримувані Росією бойовики сьогодні здійснили п’ять обстрілів позицій українських військових.

Як повідомляє прес-центр штабу, сьогодні ситуація на Донбасі характеризується зменшенням кількості обстрілів

За даними штабу, бойовики з 82-міліметрових мінометів вели обстріли поблизу Опитного.

«З гранатометів різних видів окупанти обстрілювали оборонців Водяного і шахти Бутівка, а з легкого піхотного озброєння – захисників Пісків та Авдіївки», – йдеться у повідомленні.

В угрупованні «ДНР» заявили, що українські військові минуло доби 35 разів порушили режим тиші. В угрупованні «ЛНР» заявили про 15 таких порушень.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.