МЗС України: агресія Росії перешкоджає економічному співробітництву в регіоні Чорного моря

У Міністерстві закордонних справ України заявляють, що російська агресія перешкоджає розвитку економічної співпраці в регіоні Чорного моря. Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар 15 грудня під час 37-го засідання Ради міністрів закордонних справ країн-членів Організації чорноморського економічного співробітництва.

Як повідомляє прес-служба МЗС, головуючий на засіданні Боднар проаналізував нинішній стан взаємодії в регіоні Чорного моря та її подальшим перспективам.

«Головування України в ОЧЕС, що відбувалося під гаслом «На шляху до миру, стабільності та процвітання», зосереджено, перш за все, на розвитку багатостороннього економічного співробітництва в умовах безпекової кризи в регіоні, реалізації проектів регіонального значення, зміцнення фінансового потенціалу ОЧЕС», – зазначають у міністерстві.

ОЧЕС була створена в 1992 році для забезпечення економічного розвитку і процвітання в басейні Чорного моря.

Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова й називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.