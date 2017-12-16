На Донбасі бойовики здійснили вісім обстрілів, постраждалих немає – штаб АТО

У штабі української воєнної операції на Донбасі заявляють, що упродовж доби 15 грудня підтримувані Росією бойовики зменшили кількість обстрілів, проте повного дотримання режиму припинення вогню немає. Бойовики вісім разів обстрілювали позиції українських військових, застосовуючи заборонені Мінськими домовленостями міномети. Жоден український військовослужбовець не постраждав, повідомляють у штабі.

За даними українських військових, на луганському напрямку поблизу Троїцького напередодні увечері бойовики більш ніж дві години вели вогонь зі 120-міліметрових мінометів, гранатометів та кулеметів по позиціях сил АТО, випустивши загалом близько чотирьох десятків мін. З гранатометів і стрілецької зброї також обстрілювали укріплення біля Жовтого.

«На донецькому напрямку у першій половині доби окупанти з 82-міліметрових мінометів вели вогонь поблизу Опитного. З гранатометів різних видів загарбники обстріляли оборонців Водяного і шахти Бутівка, а з легкого піхотного озброєння – захисників Пісків та Авдіївки. У вечірній час агресор здійснив три постріли з міномету калібру 82 міліметри по захисниках Мар’їнки», – йдеться у повідомленні.

Українські військові також додають, що «у половині випадків наші воїни придушували вогневу активність противника».

В угрупованні «ДНР» заявили, що українські військові минулої доби 24 рази порушили режим припинення вогню. В угрупованні «ЛНР» повідомляють про 7 таких порушень.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.