Підсудні, постраждалі від вибуху в суді Нікополя, перебувають у лікарні під охороною – прокуратура

Двоє постраждалих від вибуху гранати в будівлі Нікопольського міськрайонного суду, які є підозрюваними в навмисному вбивстві, перебувають у лікарні під охороною. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили 16 грудня в обласній прокуратури.

За даними з прокуратури, це відомство подало клопотання про продовження їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, та суд відхилив його з огляду на стан здоров’я цих осіб. Після вибуху в суді вони були шпиталізовані і досі перебувають у лікарні.

Як зазначила в коментарі Радіо Свобода речниця обласної поліції Олександра Сараєва, строк тримання під вартою буде продовжений, як тільки підсудні перебуватимуть у такому стані, який дозволить їм бути присутніми в судовому засіданні.

«У той час, коли підходив до завершення термін дії тримання під вартою, прокуратура звернулася з клопотанням до суду, щоб їм продовжити строк тримання під вартою. Це було 4 грудня. Але оскільки за законом такі клопотання можуть розглядатися винятково за присутності цих осіб у суді, а вони на той момент перебували в лікарні, суд відмовився задовольнити клопотання. Тоді прокуратура звернулася з повторним клопотанням, щоб на той період, доки ці люди перебувають в лікарні і стан здоров’я не дозволяє прибути в суд, приставити до них охорону. Після того, як вони залишать медичний заклад, вони мають з’явитися до суду, щоб їм було продовжене тримання під вартою», – зазначила Олександра Сараєва.

Водночас, за її словами, загалом, згідно з чинним законодавством, у період судового розгляду справи суд має самостійно продовжувати запобіжний захід особі.

30 листопада близько 11:20 у Нікопольському міськрайонному суді пролунали вибухи. Під час слухання справи про вбивство, скоєне наприкінці 2015 року, батько одного з потерпілих кинув дві гранати. Унаслідок цього сам чоловік загинув на місці. Ще одна людина – один з підсудних – померла в лікарні. Поліція повідомила про десятьох постраждалих, серед яких було двоє підсудних, підозрюваних у навмисному вбивстві. Їхній стан оцінювали як тяжкий.