Голова Національної поліції Сергій Князєв заявляє про відновлення руху транспорту на трасі «Київ – Одеса» на межі Київської й Черкаської областей.

«Уже півгодини як рух на автодорозі «Київ – Одеса» на межі Київської й Черкаської областей відновлено в обох напрямках», – написав він у twitter.

Князєв додав, що поки що транспорт рухається повільно.

Сьогодні Державних служба з надзвичайних ситуацій заявили, що на ділянці автодороги Київ-Одеса між містами Біла Церква та Жашків Черкаської області продовжують ліквідовувати затори загальною довжиною 7,5 кілометри, що утворилися внаслідок обледеніння дороги.

Попри суттєве зменшення снігопадів, синоптики попереджають, що 20 грудня на дорогах країни, крім півдня та сходу, ожеледиця.