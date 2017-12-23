Видатки на діяльність Міноборони у держбюджеті наступного року зростуть на понад 24% – Кифоренко

Міністерство оборони України повідомило про зростання видатків на свою діяльність у 2018-му на 24,3% порівняно з поточним роком. Про це у п’ятницю заявив начальник управління планування бюджету департаменту фінансів міністерства Костянтин Кифоренко, зазначається на сайті уряду.

«На підставі пропозицій, державним бюджетом України на 2018 рік заплановані видатки Міністерству оборони у сумі 86,6 млрд гривень (2,58 відсотка ВВП). Зокрема, 81,7 млрд гривень за загальним фондом і 4,3 млрд гривень за спеціальним», – повідомив чиновник.

Загалом же на безпеку і оборону, за його словами, передбачено 170,5 мільярдів, відповідно, фінансування сектору безпеки складатиме 5,1% ВВП України.

Верховна Рада України 7 грудня ухвалила в другому читанні і в цілому законопроект №7000 «Про Державний бюджет України на 2018 рік». Доходи держбюджету на 2018 рік передбачені в розмірі 913 мільярдів 613 мільйонів 702,5 тисячі гривень. Видатки передбачені в сумі 988 мільярдів 634 мільйони 334,5 тисячі гривень.

На 2018 рік прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць встановлено у розмірі з 1 січня 2018 року – 1700 гривень, з 1 липня - 1777 гривень, з 1 грудня – 1853 гривні. Мінімальна зарплата з 1 січня – 3723 гривні.