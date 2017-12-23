Штаб: бойовики порушили «новорічне перемир’я» на Світлодарській дузі

У штабі АТО заявляють, що підтримувані Росією бойовики порушили новорічно-різдвяне перемир’я, яке почало діяти в ніч на 23 грудня.

Як повідомляє прес-центр штабу, близько 11:30 з населеного пункту Калинівка бойовики здійснили обстріл у бік позицій ЗСУ на Світлодарській дузі, обстріл здійснили із гранатометів, великокаліберних кулеметів і озброєння БМП.

У штабі наголошують, що вогонь у відповідь українські військові не відкривали.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинувачують в обстрілах поблизу Ясинуватої і Горлівки. В угрупованні «ЛНР» заявляють про три порушення режиму тиші з боку ЗСУ минулої доби.

20 грудня Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий режим тиші з півночі 23 грудня 2017 року. Зараз мало б діяти так зване шкільне перемир’я – про яке заявила 23 серпня Контактна група. Цей режим тиші мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і мав стати постійним. Проте про перші його порушення сторони конфлікту заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.