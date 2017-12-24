Бойовики на Донбасі зривають перемир’я, один український військовий загинув – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики «зривають домовленості Тристоронньої контактної групи про припинення вогню на час новорічно-різдвяних свят, яке мало розпочатися 23 грудня».

«Впродовж минулої доби зафіксовано три факти порушення перемир’я з боку бойовиків», – вказує штаб у ранковому зведенні й уточнює, що порушення сталися поблизу Луганського, Авдіївки та Лебединського.

«Внаслідок ворожого снайперського пострілу загинув один військовослужбовець Збройних сил України. Він зазнав поранення, не сумісного з життям, у районі Світлодарської дуги», – ідеться в ранковому зведенні.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинувачують у чотирьох порушеннях перемир’я впродовж минулої доби, але відзначають, що «інтенсивність обстрілів знизилася». Дані угруповання «ЛНР» про бойові дії 23 грудня наразі недоступні.

Черговий режим припинення вогню, про який 20 грудня в Мінську оголосила Тристороння контактна група, мав діяти з півночі 23 грудня на час різдвяних і новорічних свят. Воно мало змінити так зване «шкільне перемир’я», яке сотні разів порушувалося сторонами збройного конфлікту на Донбасі.