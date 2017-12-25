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26 Грудень 2017, Київ 01:38
Новини | Міжнародні

Путін запропонував поблажки бізнесу через зростання тенденції «зовнішніх обмежень» стосовно Росії

Володимир Путін

Президент Росії заявив, що стосовно Росії збільшується тенденція «зовнішніх обмежень», тому парламентаріям варто розглянути пропозицію продовження терміну звільнення від штрафів для підприємців, які повертають капітал з-за кордону.

«Перша пропозиція полягає в тому, щоб продовжити термін амністії капіталу, з огляду на ті зовнішні обмеження, яких не меншає, а навпаки, судячи з усього, вони мають тенденцію до нарощування», – цитують слова Путіна російські ЗМІ за підсумками його зустрічі в понеділок з керівництвом палат Федеральних зборів.

Друга пропозиція Путіна, як він висловився, полягає в тому, щоб звільнити представників бізнесу, які закривають свій бізнес за кордоном і переводять його в Росію, від виплати 13% податку на прибуток.

Величезний відтік капіталу в 2014 році, погіршення відносин із Заходом через окупацію Криму і конфлікт на Донбасі, а також низькі ціни на нафту, змусили Москву вдатися до так званої «амністії капіталу», який повертається в Росію.

Термін «амністії», який збіг минулого року, передбачав зменшення відповідальності за попередні податки і валютні порушення для заявників активів за кордоном.

Днями міністр фінансів Росії Антон Силуанов заявив, що його міністерство пропонує відновити таку «амністію» наступного року на щонайменше 12 місяців.

У серпні президент США Дональд Трамп підписав закон про новий пакет санкцій щодо Росії. В одному з його положень було запропоновано Департаменту казначейства США підготувати звіт про вплив розширення санкцій на суверенний борг Росії. Така доповідь, як очікується, відбудеться в лютому.

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