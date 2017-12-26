Наступне засідання у справі про держзраду кримського екс-депутата Ганиша відбудеться 11 січня 2018 року – адвокат

Наступне засідання Дніпровського районнго суду Києва у справі про держзраду кримського екс-депутата Василя Ганиша відбудеться 11 січня 2018 року. Про це «Крим.Реалії» за підсумками сьогоднішнього засідання повідомив адвокат Ганиша Андрій Руденко.

За його словами, 26 грудня суд постановив викликати до суду журналістів місцевих телеканалів і колишнього кримського віце-прем'єра, віце-президента Всесвітнього конгресу кримських татар Ленура Іслямова.

«Сьогодні розглядали докази сторони захисту, суд розглянув клопотання сторони обвинувачення, відмовив у четвертому допиті Олександра Янковського (як журналіста Чорноморської телерадіокомпанії – ред.), але задовольнив клопотання в допиті журналіста телеканалу АТR Шевкета Наматуллаєва. Також викликав колишнього заступника Аксьонова, віце-прем’єра окупованого Криму Ленура Іслямова», –розповів адвокат.

Ці журналісти та Іслямов уже свідчили при іншому складі суду, вказав адвокат.

Судовий процес у справі Василя Ганиша триває більш ніж два роки.

22 лютого 2017 року Вища рада правосуддя України відсторонила від виконання обов'язків суддю Олександра Федюка, який очолював колегію у справі Василя Ганиша. Причиною його звільнення стало те, що в період сутичок під час Євромайдану він ухвалив рішення про арешт двох учасників протестів. Через це Дніпровський районний суд Києва 5 квітня почав заново розглядати справу Ганиша.

Екс-депутата затримали в квітні 2015 року під час виїзду з Криму на материкову частину України співробітники СБУ спільно з українською Держприкордонслужбою. Колишній депутат перебував у розшуку, Генпрокуратура України винесла йому підозру в скоєнні державної зради.

Українські слідчі звинувачують Ганиша в тому, що він був присутній на голосуванні за проведення «референдуму» про статус Криму й тим самим створював на ньому кворум, чим сприяв зазіханням на територіальну цілісність України. Також політику ставиться, що він 11 квітня 2014 року голосував за ухвалення російської конституції Криму на засіданні російського парламенту півострова.

Сам екс-депутат заявляє, що він був єдиним у залі кримського парламенту, хто проголосував проти проведення «референдуму». На його думку, звинувачення в державній зраді є необгрунтованими.