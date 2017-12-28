Екс-зірка футболу перемагає на виборах президента Ліберії – ЦВК

Колишня зірка футболу Джордж Веа оголошений переможцем на виборах президента Ліберії. Як повідомила 28 грудня ЦВК країни, за нього, відповідно до опрацювання 98% бюлетенів, проголосували 61,5 відсотка виборців. Повідомляється, що Веа обійшов віце-президента Джозефа Боакая, за якого проголосували 38,5 відсотка громадян.

На посаді президента терміном на 6 років Джордж Веа змінить Еллен Джонсон-Серліф вже з наступного місяця.

Веа не жив у країні протягом більшої частини періоду громадянської війни в Ліберії в 1989-2003 роках. Він грав за європейські футбольні команди, такі як «Парі Сен-Жермен» та «Мілан», зокрема, у час коли в ньому грав українець Андрій Шевченко.

Джордж Веа є випускником університету у Флориді, виступав проти військових дій, працював над просвітницькою кампанією щодо вірусу ебола і був послом ЮНІСЕФ.

У 2005 році він програв у президентських перегонах Еллен Джонсон-Серліф, яка є лауреатом Нобелівської премії миру і першою жінкою-президентом у Африці.

Веа також зазнав невдачі в спробі обігнати кандидата в президенти Уїнстона Табмена в 2011 році, втім останній у підсумку програв Джонсон-Серліф.