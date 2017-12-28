Водій фури з українськими номерами протаранив авто поліції у Німеччині – консул

Водій фури з українськими номерами протаранив у Німеччині автомобіль поліції. Як повідомив агенції «Укрінформ» генконсул України в Дюссельдорфі Владислав Єгоров, чоловіка затримано, він перебуває в СІЗО в Менхенгладбаху, даних про самого водія та інформації про маршрут наразі немає.

Консул вказав, що дипломати зв’язалися з органами правопорядку і очікують офіційного листа від влади.

Раніше в німецьких ЗМІ з’явилася інформація, що фура з українськими номерами під кермуванням громадянина України в ніч на четвер протаранила поліцейський автомобіль неподалік кордону Німеччини та Нідерландів. За цими даними, загинула жінка-поліцейський, ще двоє її колег були поранені. Німецька преса написала, що у крові затриманого 48-річного водія фури виявили алкоголь.