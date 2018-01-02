Президент Болгарії ветував антикорупційний закон

Президент Болгарії Румен Радев ветував схвалений парламентом антикорупційний закон. Голова держави заявив, що закон недостатньо суворий для ефективної боротьби з корупцією.

Президент наголосив, що пропонований закон не забезпечує захист тих громадян, які відкрито виступають проти корупціонерів. На думку Радева, це заохочує організовану злочинність до залякування людей і розправ над тими, хто викриває порушників закону.

Парламент Болгарії теоретично може подолати вето президента і, розглянувши знову положення закону, залишити його без змін, повідомляє агентство Associoated Press.

З 1 січня до Болгарії на півроку перейшло місце голови Європейського союзу, що об'єднує 28 держав. Цю роль по черзі виконує кожен член спільноти.

Болгарія, балканська країна з населенням понад сім мільйонів людей, приєдналася до Євросоюзу в 2007 році, але залишається серед найбідніших європейських країн з найбільш високим рівнем корупції. Європейські партнери неодноразово піддавали Софію критиці за нездатність подолати корумпованість влади і бізнесу та реформувати судову систему.