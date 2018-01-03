Суд призначив розгляд позову НАЗК до Соломатіної на 12 квітня

Голосіївський районний суд Києва призначив на 12 квітня розгляд позову Національного агентства з питань запобігання корупції до своєї колишньої співробітниці Ганни Соломатіної, яка заявляла про можливі зловживання НАЗК.

Як свідчать дані на порталі «Судова влада України», позов стосується «захисту ділової репутації» Національного агентства з питань запобігання корупції.

14 листопада керівник департаменту фінансового контролю і моніторингу способу життя НАЗК Ганна Соломатіна заявила, що перевірки е-декларування фальсифікуються, і попросила антикорупційні органи розслідувати факти неправомірних дій, а голову НАЗК Наталію Корчак відсторонити від виконання обов’язків на час розслідування.

Пізніше у НАБУ повідомили, що почали розслідування за фактом можливих корупційних дій службових осіб НАЗК. Згодом депутат Мустафа Найєм повідомив, що це провадження забрали з НАБУ і передали в СБУ за рішенням генерального прокурора Юрія Луценка.

У НАЗК заяву Соломатіної назвали поширенням «недостовірної інформації негативного змісту з метою дискредитації роботи агентства» і заявили, що подали на екс-співробітницю до суду.