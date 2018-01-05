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05 Січень 2018, Київ 20:26
Новини | Події

Бойовики на Донбасі здійснили два обстріли з початку доби – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що з початку доби 5 січня підтримувані Росією бойовики здійснили два обстріли позицій Збройних сил України. Обидва обстріли сталися поблизу шахти «Бутівка» на Донецькому напрямку, ідеться у вечірньому зведенні.

«Українські військовослужбовці… вогонь у відповідь не відкривали», – вказують у штабі.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» про бойові дії 5 січня не повідомляли. Бойовики угруповання «ДНР» стверджують, що за попередню добу українські військові випустили по контрольованій сепаратистами території понад 100 боєприпасів.

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