Військові передали родичам на окуповану територію тіла ймовірних бойовиків – прес-служба

Українські військові напередодні Різдва передали родичам для поховання на окуповану територію тіла загиблих, імовірно, представників незаконних збройних формувань, повідомила мобільна прес-група оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Збройних сил України.

Останки виявила у вересні минулого року пошукова група цивільно-військового співробітництва неподалік міста Щастя, в результаті тісної міжвідомчої співпраці Збройних сил України, Національної поліції України та органів судово-медичної експертизи було встановлено особи загиблих, і після проведення необхідних слідчих дій та ДНК-експертизи знайдено родичів загиблих, що мешкають на тимчасово окупованій території Луганської області, мовиться в повідомленні.

Передача відбулася на контрольному пункті в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» в рамках гуманітарного проекту Збройних сил України «Евакуація 200».

Місто Щастя, неподалік окупованого Луганська, лежить на березі Сіверського Дінця, який тут є лінією протистояння. Захоплене було підтримуваними Росією бойовиками місто звільнили від них у червні 2014 року, але його околиці далі й залишаються місцем боїв.