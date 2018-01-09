Секретний американський супутник Zuma зламався – ЗМІ

Секретний американський супутник Zuma, запущений компанією SpaceX з мису Канаверал у Флориді 7 січня, не зміг досягти орбіти, повідомляють американські ЗМІ
Супутник, призначення якого тримається в секреті, не зміг відокремитись від другого ступеня ракети Falcon 9. ЗМІ з посиланням на американських посадовців повідомляють, що космічний апарат зламався й згорів в атмосфері або впав у море. Відбувається розслідування інциденту.
Про втрату супутника першим повідомило видання The Wall Street Journal.
Речник SpaceX Джеймс Глейсон зазначив: «Ми не коментуємо місії такого характеру, але наразі вивчення даних вказує, що Falcon 9 виконувала свої функції номінально».
Після запуску ракета успішно повернулася на Землю.
Аерокосмічна та оборонна компанія Northtrop Grumman повідомляла, що є виробником супутника, але відмовлялася повідомити деталі.
Запуск Zuma був запланований на листопад 2017 року, однак кілька разів відкладався.
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