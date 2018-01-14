У Євпаторії презентували знятий в анексованому Криму фільм «Скіф» – ЗМІ

У Європаторії відбувся допрем’єрний показ фільму російського режисера Рустама Мосафіра «Скіф», зйомки якого відбувалися в анексованому Криму, повідомляє проект Радіо Свобода «Крим.Реалії» з посиланням на «РИА Новости».

«Нам приємно, що перше показ проходить в Євпаторії, де ми знімали основний – «скіфський» блок фільму. Із цим містом у нас пов'язано багато приємних емоцій. Це незвичайне кіно, я думаю, ви такого не дивилися. Але сподіваюся, герої вам сподобаються», – сказав перед початком фільму Рустам Мосафір.

Стрічка «Скіф» – фільм у жанрі фентезі, повністю знятий у Криму. Для зйомок обирали різні локації, зокрема, поблизу Євпаторії, Ялти і Керчі.

У стрічці задіяний дворазовий чемпіон світу з греплінгу серед ветеранів В'ячеслав Юровських, відомий в бійцівських колах як Алі-Баба.

Дії у фільмі відбуваються в XI столітті в Тмутороканському князівстві, землі якого поширювалися на території сучасних Таманського півострова і східного Криму. Бюджет фільму склав 150 мільйонів рублів. Прем'єра фільму в Росії призначена на 18 січня.

Україна офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму Росією 20 лютого 2014 року. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Москва заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».