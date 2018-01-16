Сепаратисти не дають гарантій безпеки для ремонту обладнання Vodafone на Донбасі – СЦКК

Угруповання «ДНР» не надає гарантій безпеки для робітників, аби ті могли полагодити обладнання мобільного оператора Vodafone Україна у зоні конфлікту на Донбасі, заявляють представники української сторони у Спільному центрі контролю та координації.

«Активне небажання керманичів ОРДО здійснити будь-які конструктивні кроки для відновлення роботи мобільного оператора Vodafone Україна, маскуються масованими інформаційними «вкидами» та поширенням у підконтрольних їм ЗМІ інформації, що звинувачує українську сторону у неспроможності та небажанні проведення зазначених ремонтних робіт», – йдеться у повідомленні СЦКК на сторінці штабу АТО у Facebook.

За даними СЦКК, станом на 16 січня до них надійшло 27 заявок на проведення ремонтних робіт на об’єктах інфраструктури Донецької області різного характеру, з них українською стороною планово погодженні вже 20 заявок та надані необхідні гарантії безпеки з боку штабу АТО, але у цей же час з боку ОРДО з відповідними безпековими гарантіями погоджена лише одна заявка.

Зв’язок Vodafone зник на непідконтрольних територіях Донбасу 11 січня. У компанії повідомили про пошкодження оптоволоконного кабелю. Vodafone – останній оператор, що працював в ОРДЛО. Там також немає стаціонарного телефонного зв’язку з підконтрольною територією.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий, новорічно-різдвяний, «режим тиші» з півночі 23 грудня 2017 року. Нинішнє нове перемир’я, як і попередні, порушується практично щодня. Сторони заперечують свою вину в цьому і звинувачують противників у провокаціях.