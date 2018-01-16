За добу позиції українських військових обстрілювали двічі – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляє про два випадки порушень режиму тиші з боку сепаратистів за добу.

За даними штабу, вночі обстріли українських позицій було зафіксовано на Світлодарській дузі та поблизу Луганського, постраждалих з боку українських військових немає.

Угруповання «ЛНР» станом на вечір не оприлюднювало зведення за добу. Вугрупованні «ДНР» натомість заявили про обстріли їхніх позицій на Маріупольському, Донецькому та Горлівському напрямках.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий, новорічно-різдвяний, «режим тиші» з півночі 23 грудня 2017 року. Нинішнє нове перемир’я, як і попередні, порушується практично щодня. Сторони заперечують свою вину в цьому і звинувачують противників у провокаціях.